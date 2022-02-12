شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور رئيسا لـ4 سنوات قادمة.. تشكيل مجلس إدارة الزمالك الجديد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المستشار مرتضى منصور في الفوز بمنصب الرئيس في انتخابات مجلس إدارة الزمالك الجديد، الذي يتولى النادي في السنوات الأربعة المقبلة، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الزمالك التشكيل النهائي والرسمي لمجلس إدارة الزمالك الجديد.

وجاء ‏مجلس إدارة الزمالك الجديد كالتالي:



تشكيل مجلس إدارة الزمالك



مرتضى منصور رئيسا