شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد بترو أتلتيكو الأنجولى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الزمالك مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي، في السادسة مساء اليوم، بالجولة الأولي باستاد القاهرة الدولى.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة بترو أتلتيكو مكونا من :-

محمد عواد في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وإمام عاشور وإسلام جابر ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القائمة التي ستخوض مباراة بترو أتلتيكو وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد