الامارات | مارفيك رحل بسبب خلافات مع اتحاد الكرة.. سوء النتائج لم يكن السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك رحل بسبب خلافات مع اتحاد الكرة.. سوء النتائج لم يكن السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر لـ "الإمارات اليوم" أن مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، الهولندي مارفيك، لم يتقدم بإستقالته من تدريب المنتخب، وإنما رحل بسبب وجود خلافات بينه وبين اتحاد الكرة بسبب المضايقات التي ظل يتعرض لها في الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الاستغناء عن مارفيك لم يكن بسبب نتائج المنتخب في الفترة الماضية ولو كان ذلك صحيحا لتمت إقالته منذ فترة طويلة، فقد ظل اتحاد الكرة متمسكا به طوال الفترة الماضية رغم النتائج السلبية للمنتخب، وجاء رحيل مارفيك بعدما بدأت نتائج المنتخب في التحسن بشكل نسبي وبدأت حظوظ المنتخب قوية في التأهل للملحق المؤهل لمونديال 2022.

ولم يصدر اتحاد الإمارات لكرة القدم حتى هذه اللحظة أي بيان رسمي بشأن إقالة مارفيك من تدريب منتخب الإمارات.

ورغم الخسارة الأخيرة أمام إيران، الا أن المنتخب كان قد فاز على سورية بهدفين نظيفين في الجولة قبل الماضية وبدأ مارفيك في تصحيح مسار المنتخب الذي اقترب من حصد بطاقة التاهل لملحق المونديال عبر بوابة المركز الثالث.

ويحتل المنتخب حاليا المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بعدما فاز في مباراتين أمام لبنان وسورية وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات أمام إيران ذهابا وإيابا وكوريا الجنوبية.

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