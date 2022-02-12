الامارات | مفأجاة لا تسعد جمهور الأهلي.. شيكابالا الأكثر تداولا على "تويتر" في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجاة لا تسعد جمهور الأهلي.. شيكابالا الأكثر تداولا على "تويتر" في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس السياسة العامة لـ "تويتر" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جورج سلامة، إن نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، كان الأكثر تداولا على "تويتر" في 2021.



وأوضح سلامة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" عبر قناة "ام بي سي مصر" أن تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي هنأ فيها النادي الأهلي بحصوله على المركز الثالث بكأس العالم للأندية كانت الأكثر تفاعلا خلال 2021.

يذكر أن شيكابالا مر بفترة صعبة في 2021، فالبرغم من تتويجه مع ناديه الزمالك بدرع الدوري، الإ أنه تعرض لإيقاف طويل حرمه من الظهور في الملاعب لنحو ست شهور بسبب مشادة بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة التي كانت تدير اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد أثناء مراسم تسلم درع الدوري

كما أن العلاقة بين جماهير الأهلي، المنافس التقليدي للزمالك، وشيكابالا ليست على ما يرم، وشهدت في 2021 الكثير من التوتر.

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