الامارات | توماس توخيل يقود تشيلسي في نهائي مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يقود تشيلسي في نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي وصول مدربه الألماني توماس توخيل إلى العاصمة أبوظبي استعدادا لقيادة الفريق في نهائي كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» حيث تقام المباراة النهائية اليوم السبت بين تشيلسي وبالميراس البرازيلي على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وكان توخيل قد غاب عن الحضور مع الفريق قبل ايام من خوضه مباراة نصف النهائي أمام الهلال السعودي والتي فاز فيها الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل، ليصعد إلى المباراة النهائية وذلك بسبب اصابته بفيروس كورونا وعدم تمكنه من السفر حيث قاد الفريق مساعده المجري زولت لو.

وقال نادي تشيلسي في موقعه على الانترنت انه تم السماح للمدرب بالسفر بعد ظهور سلبية مسحته من فيروس كورونا، حيث انضم إلى بعثة الفريق في أبوظبي، وذلك بعد وقت قصير من المران الأخير.

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