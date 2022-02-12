ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستهل الزمالك المصري مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2022، حين يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي، مساء يوم السبت.



وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

ويعود الزمالك بقوامه الأساسي لأجواء المباريات الرسمية، بعد فترة توقف طويلة شهدت بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، التي خاضها "الأبيض" بالبدلاء.

وانطلقت منافسات المجموعة الرابعة من المسابقة، بفوز الوداد المغربي على ساجرادا الأنجولي بثلاثية دون رد.

ويستعيد الزمالك خلال لقاء بطل أنجولا، لاعبيه الدوليين الذين انتهوا مؤخرا من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، وهم الحارس محمد أبوجبل وثنائي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش، والظهير الأيسر أحمد فتوح، ولاعبي الوسط إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

ويغيب عن المباراة، لاعب الوسط المخضرم طارق حامد، الذي يعاني من إصابة بكدمة في الركبة.

وحسب ما ذكره موقع "يلا كورة" المصري، استقر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على ملامح تشكيل فريقه أمام بترو أتلتيكو.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بترو أتلتيكو

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح

خط الوسط: إسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد "زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري