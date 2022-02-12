طرد أبو العلا والغندور من قناة النادي.. أول قرارات لمرتضى منصور بعد فوزه برئاسة الزمالك (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن مرتضى منصور، عن إنهاء عمل الثنائي محمد أبو العلا وخالد الغندور في قناة الزمالك.

جاء ذلك في أولى قراراته بعد نجاحه في انتخابات نادي الزمالك، صباح السبت.

وظهر منصور على شاشة قناة "الحدث اليوم"، وقال إنه سيتخذ خطوات حاسمة بشأن قناة الزمالك.

وقال "سيتم إنهاء العمل مع الثنائي محمد أبو العلا وخالد الغندور فورا".

وأضاف بقوله "القناة ستعود إلى النادي والجماهير مرة أخرى".

وبرر منصور هجومه على قناة الزمالك بقوله "القناة الرسمية للنادي لم تسمح للمرشحين بالحديث عن برنامجهم الانتخابي طوال الفترة الماضية، واضطررنا للظهور على قناة أخرى".

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وأعلنت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات نادي الزمالك، فوز مرتضى منصور بمقعد الرئيس بعد منافسة مع أحمد سليمان، وعمر هريدي.

وستكون هذه الولاية هي الثالثة تواليا لمرتضى منصور في منصب رئاسة الزمالك، والتي ستستمر حتى عام 2025.

وفازت قائمة مرتضى منصور كاملة في الانتخابات، بجميع المقاعد.

وأدلى 47,395 عضوا بأصواتهم في انتخابات نادي الزمالك، بواقع 37,395 صوتا صحيحا و9,402 صوتا باطلا.

وحصل مرتضى منصور على 21109 صوتا، وبفارق 5،181 صوتا عن أحمد سليمان، والذي حصل على 15928 صوتا.

وفاز مصطفى هدهود بمنصب نائب رئيس النادي على حساب هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق.

وفاز خالد لطيف بمنصب أمين الصندوق بعد منافسة قوية مع هاني شكري.

وعلى منصب العضوية فوق السن، حصل جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق على أعلى نسبة من الأصوات، وبـ19،775 صوتا، ثم أحمد مرتضى منصور ثانيا بـ18،512 صوتا.

المجلس سيشهد عنصرين نسائيين، أولهما مريم نصحي فوق السن، وثانيهما بسنت جوهر تحت السن، بجانب محمود طه، وأحمد دعبس تحت السن أيضا.

وجاء مجلس إدارة الزمالك الجديد كالتالي:

رئيس مجلس إدارة: مرتضى مصنور.

نائب رئيس مجلس إدارة: مصطفى هدهود.

أمين صندوق: خالد لطيف.

أعضاء فوق السن: سليمان وهدان – جمال عبد الحميد – أحمد مرتضى منصور – علاء الدين ناجي – علاء مقلد – مريم رزق.

أعضاء تحت السن: بسنت سيد جوهر – محمود طه – أحمد دعبس.

وأقيمت الانتخابات يوم الجمعة 11 فبراير، وسط اشتباكات واتهامات بين المرشحين.