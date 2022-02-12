شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد الأهلي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في مونديال الأندية حيث يلتقي بطل مصر مع الهلال السعودي في الثالثة من عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة باستاد نادى الوحدة الإماراتى "آل نهيان"، فى ختام مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية، فى مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية فى النسخة الحالية من مونديال الأندية، فى مواجهة ستكون صعبة على الفريقين لأنها تجمع بطلى أفريقيا وآسيا، وما يزيد من صعوبتها أنها تجمع فريقين عربيين.

الهلال ضد الأهلي .. الأحمر يلعب على الميدالية البرونزية

وانتقل الأهلى للعب على لقاء المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من بالميراس البرازيلى بهدفين نظيفين فى مباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية، بينما انتقل الهلال السعودى للعب المباراة ذاتها بعد الخسارة من تشيلسى الإنجليزى بهدف نظيف فى نصف النهائى الآخر.

واستعد الأهلى جيداً لمباراة الهلال السعودى من خلال مشاهدة عدد من الفيديوهات للفريق السعودى، خاصة مباراته ضد تشيلسى الإنجليزى فى نصف نهائى مونديال الأندية، للتعرف على عناصر القوة والضعف فى صفوف الزعيم، ومعرفة أهم الأوراق فى صفوفه، والتركيز على نقاط الضعف التى يستغلها المنافسين فى اختراق دفاعات والوصول إلى مرماه.

وعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أكثر من محاضرة فنية مع لاعبى الأهلى بالفيديو شرح لهم أبرز عناصر القوة والضعف فى صفوف الهلال وتحذيرهم من بعض مفاتيح لعب الفريق السعودى وقوته الهجومية وسرعات لاعبيه خاصة الثنائى اوديون ايجالو وموسى ماريجا، وحذرهم من التهاون أو غياب التركيز أو ترك مساحات أمام بطل آسيا، كما حدث فى مباراة بالميراس البرازيلى الماضية.

الهلال ضد الأهلي .. موسيماني يحاضر لاعبي الأحمر

وطالب موسيمانى لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم وإظهار شخصية الأهلى وروح الفانلة الحمراء، وكذلك اللعب بنفس الروح التى ظهروا عليها أمام مونتيرى المكسيكي، والتى ظهرت فيها شخصية الأهلى الحقيقية رغم الغيابات الكثيرة، كما يراهن موسيمانى على جاهزية اللاعبين الدوليين للمشاركة بشكل أساسى فى المباراة مثل محمد شريف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم.

الهلال ضد الأهلي ..التشكيل المتوقع للأحمر

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلى مكون من: على لطفى فى حراسة المرمى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج فى الوسط وأحمد عبد القادر وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

​الهلال ينافس على البرونزية

وفى المقابل، استعد الهلال لموقعة اليوم بشكل جيد فى ظل سعيه لتحقيق الميدالية البرونزية معتمدا على امتلاكه كتيبة من النجوم الكبار والقادرين على صناعة الفارق فى أى وقت، ورغبته فى تعويض الخسارة أمام تشيلسى الانجليزى فى نصف النهائي، والتمسك بأمل تحقيق ميدالية من خلال مشاركته فى النسخة الحالية من مونديال الأندية.