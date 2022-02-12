شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لرفع الأثقال فى بورسعيد تحت شعار "لا للمنشطات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، السبت، بطولة الجمهورية للناشئين بمدينة بورسعيد تحت 15 و17 عاما للشباب والشابات استعدادا لبطولة العالم باليونان والمكسيك.

وتقام البطولة تحت شعار "لا للمنشطات"، ويعقد خلالها الاتحاد الجديد برئاسة محمد عبد المقصود ندوه للنادو للتوعية بأخطار المنشطات التى تسببت فى إيقاف النشاط بمصر عامين ومنعها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو.

ويبدأ برنامج البطولة ببطولات الناشئات ثم الناشئين ويعقد خلالها اكثر من ندوه للحكام للحديث عن كل ماهو جديد في الاتحاد الدولي بالاضافه الي ندوه للاطقم الطبيه واللجنه الفنيه التي يتراسها اللواء مختار عماره ..

وأكد رئيس اتحاد الأثقال محمد عبد المقصود أن البطولة تشهد منافسات ساخنة بين أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية .

وأوضح عبد المقصود أن الاتحاد وضع مكافآت تحفيزيه مادية لأول مرة للأبطال والأوئل في كل الأوزان وسيتم علي هامش البطولة تكريم لفيف من رموز اللعبه والابطال السابقين .

كما سيتم عمل سينمار للمنشطات في البطولة يحضره جميع مدربي الجمهورية وكذلك اللاعبين المشاركين ، علي أن يكون هذا السيمنار في كل بطولة جمهورية.

يقوم الإتحاد بتنظيمها وأيضا مخاطبة المناطق لعمل هذه اللقاءات في بطولات المناطق وإرسال المتخصصين على نفقة الإتحاد لعمل هذه الإجتماعات التوعية بالمنشطات.