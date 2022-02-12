شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوفر تذاكر مجانية لجماهيره بالإمارات فى مباراة الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة بعثة النادي الأهلي في الإمارات بتوفير عدد من التذاكر المجانية لمباراة الفريق أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية على المركزين الثالث والرابع والتي تقام في الثالثة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وقامت إدارة البعثة بتسليم التذاكر المجانية لكبار مشجعي الأهلي في الإمارات، لتوزيعها على أعضاء الجالية؛ حتى يتسنى لهم حضور المباراة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قد قررت مجددا أمس فتح باب حجز التذاكر لمباراة الأهلي والهلال السعودي المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم، على أن يتم استخدام السعة الكاملة لمدرجات استاد آل نهيان الذي يستضيف المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الاستاد، بدلا من نسبة30 % المستخدمة في المباريات السابقة.