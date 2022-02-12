موعد مباراة الزمالك ضد بترو أتلتيكو الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة لدورى الأبطال والتى تضم برفقته كل من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة جداً للقلعة البيضاء، وكانت هناك حالة خيبة أمل فى النسخة الماضية بعد الخروج من دور المجموعات.

وقال المدير الفني للفريق فى المؤتمر الصحفي، "هدفنا المنافسة على اللقب فى النسخة الحالية، وبطولة دوري أبطال أفريقيا من ضمن أهداف الزمالك فى الموسم الحالى".

وشدد كارتيرون على أن مباراة اليوم أمام بترو أتلتيكو مهمة، والفريق يتطلع لتحقيق الفوز للبحث عن بداية قوية فى دور المجموعات، بعدما فاز من قبل على توسكر الكيني في دور الـ32 للبطولة.

وأضاف مدرب الزمالك أنه منح اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخب المصرى راحة 3 أيام، مشددا على أن الجهاز الفني تعامل مع اللاعبين بشكل جيد خلال معسكر المباراة لتجهيزهم للمشاركة.

وأضاف المدير الفني للزمالك، "تعويض غياب طارق حامد صعب جدا، لأنه من أفضل اللاعبين الذين يقطعون الكرة، وهو يعاني من إصابة في الركبة ولكنه يتحسن حاليا والفريق سيستعيده قريبا”.

وأوضح كارتيرون أن تقارب مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، أمر جيد بالنسبة للفريق ولا يمثل مشكلة، لأن هناك هدف للزمالك يتطلع لتحقيقه في فترة قصيرة، وأضاف أن الزمالك لن يتأثر بمستوى الفريق في كأس الرابطة.