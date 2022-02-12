شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح عبد المنعم مهام خاصة قبل مواجهة الأهلى والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي علي عقد جلسة مطولة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد الاستقرار علي الدفع به اساسيا في مواجهة الهلال السعودي والمقرر اقامتها اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وكلف موسيماني، محمد عبد المنعم بفرض رقابة لصيقة على النيجيري ايجالو مهاجم الهلال السعودي الخطير للحد من خطورته خاصة وانه يعد واحد من اهم عناصر قوة هجوم الفريق السعودي.