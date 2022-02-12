شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمدى فتحى القطعة الذهبية فى تشكيل الأهلى والفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يدرك الكثيرون حجم وأهمية الدور الذي يلعبه على المستطيل الأخضر، لكنه مع غيابه ولو لنصف شوط سواء عن الأهلي أو المنتخب، تدرك الجماهير سريعاً قيمة تواجده على البساط الأخضر ودوره الدفاعي الهام ومساهتمه أيضاً في الهجوم، حيث يعتبر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر بمثابة القطعة الذهبية، كونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الدفاع والهجوم وروحه القتالية على كل كرة.

بدأ حمدي فتحي مسيرته الكروية في فريق ألعاب دمنهور بموسم 2014/2015، وبعد تألقه لفت نظار مسؤولي إنبي لينتقل إلى زعيم الأندية البترولية في موسم 2015 / 2016، ومن إنبي انضم حمدي فتحي إلى فريق بتروجت على سبيل الإعارة ثم عاد مجدداً إلى فريقه، ليلفت بعدها أنظار الأهلي.

في موسم 2019 / 2018، انتقل حمدي فتحي إلى النادي الأهلي، في واحدة من أهم صفقات المارد الأحمر لدعم وسط ملعبه، وبالفعل نجح فتحي في وقت قصير في تثبيت أقدامه مع الفريق الأحمر وبدأ رحلة حصد البطولات المحلية والقارية.

خاض حمدي فتحي مع الأهلي 86 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، وارتفعت قيمته التسويقية لتصل إلى مليون و200 ألف يورو، ومن الأهلي فرض حمدي فتحي تواجده على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر مع مختلف المدربين.

وحصد حمدي فتحي مع القلعة الحمراء: بطولة الدوري العام مرتين، كأس مصر مرة واحدة، دوري أبطال أفريقيا مرتين، كأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس السوبر المصري مرة واحدة وبرونزية كأس العالم للأندية.