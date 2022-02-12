شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى بترو أتلتيكو فى انطلاق دور المجموعات بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الزمالك منافساته فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الزمالك لحصد أول 3 نقاط فى دور المجموعات، مُستغلاً عاملى الأرض والجمهور بالتفوق على بطل أنجولا، خاصة أن بطل مصر سيُسافر فى الجولة الثانية لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات الأفريقية يوم 19 فبراير الجارى، ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم من الكونغولى بقيادة جان جاك ندالا نجامبو حكم ساحة ويعاونه مواطنه أوليڤير سافارى مساعد أول و سليمانى أمالدينى من جزر القمر مساعد ثاني، و محمد عثمانى من جزر القمر حكم رابع.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة لدورى الأبطال والتى تضم برفقته كل من: بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

ودخل الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم، كلاً من : حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثى - محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى - أحمد فتوح - عبد الله جمعة، خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هانى - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقى - رزاق سيسيه، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - عمر السعيد.‎

ويعول كارتيرون عن جهود أكثر من لاعب مؤثر فى الفريق يأتى فى مقدمتهم، اشرف بن شرقى، زيزو وشيكابالا وسيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح والونش فيما يفقد الفريق جهود طارق حامد للإصابة.

وحرص كارتيرون خلال الأيام الماضية على تكثيف جلساته مع لاعبى الفريق من أجل تحفيظ خطة اللعب والفوز وحصد نقاط المباراة، ويتسلّح الأبيض بجمهور بعدما حصل النادى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الليلة، فيما تقرر دخول المباراة للإعلاميين بكارنيه رابطة الأندية للموسم الحالي، ويلتزم المصورون الصحفيون بإبراز شهادة التطعيم ضد كورونا أو اختبار الخلو من فيروس كورونا قبل 48 ساعة على الأقل من بداية المباراة للسماح لهم بنزول أرض الملعب.

فى المقابل، يتطلع فريق بترو أتلتيكو لتقديم عرض قوى أمام الزمالك والفوز عليه وسط جهوره أو خطف نقطة على أقل تقدير والعودة بها لبلاده من القاهرة.