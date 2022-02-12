عقب فوزه.. مرتضى منصور: راهنت الوزير في الانتخابات.. وأبوالعلا والغندور سيرحلان عن قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إن فوزه بانتخابات ناديه كان درسًا قاسيًا؛ حيث تم انتخاب قائمته كاملة رغم تواجد بها الكثيرين ممن يشاركون بالانتخابات لأول مرة.

وكانت اللجنة المُشرفة على انتخابات الزمالك، قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فوز مرتضى منصور على مقعد رئاسة القلعة البيضاء لولاية ثالثة على التوالي، بعد منافسة مع الثنائي أحمد سليمان وعمر هريدي، ليقود النادي من (2021) وحتى (2025)، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة الحدث عقب فوزه:"درس اليوم كان قاسيًا؛ حيث تم انتخاب القائمة بالكامل من الأعضاء المحترمين ثقة فيّ، فمن القائمة 3 أول مرة يُشاركوا في الانتخابات، أمين الصندوق والنائب أول مرة اسمائهم لم تكن معروفة، وكذلك من فوق السن هما اثنين فقط علاء مقلد وأحمد مرتضى، وراهنت الوزير وأشكره ولكن ليس وقت العتاب".

وتابع رئيس الزمالك:"قلت له أخذنا قرار مجلس إدارة بأن تكون الانتخابات أيام 10 و11 و 12 فقال لي موافق، ثم طلب أنصار ممدوح عباس أن تكون يوم واحد فطلبني الوزير وقال لي (عشان خاطري خليها يوم واحد قلتله براهن هيجي 50 ألف) وظللنا في اجتماع لمدة 4 ساعات مجادلات بين يوم أم ثلاثة، فقلت له هناك قانون جائحة كورونا فسألته من المسؤول عنه فقال لي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فقال لي اكتب له مذكرة، بعد ما تم الطعن في لائحة النادي وتطبيق اللائحة الاسترشادية، فأرسلت خطابًا لرئيس مجلس الوزراء فأخطر وزير الرياضة بأن يُخبرني (عديها)".

واستنكر منصور تغطية قناة نادي الزمالك للانتخابات، بقوله:"القناة التي حرمت المرشحين من عرض برامجهم لا تستحق أن تكون قناة الزمالك، "محمد أبو العلا أنت رحلت عن القناة خلاص" وكذلك خالد الغندور والقناة ستعود لأصحابها".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته بقوله:"أشكر السادة القضاة المحترمين وكنت أثق بهم لأنني واثق أن القاضي لن يبيع ضميره وأدوا دورهم أيًا كانت النتيجة والوزير أرهقهم بإقامة الانتخابات في يوم وليس ثلاثة أيام".