"قوة ضاربة".. تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الأهلي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع شقيقه الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الهلال، مفاجأة بالاعتماد على الحارس الدولي محمد العويس بدلًا من عبدالله المعيوف.

وسيقود أوديون إيجالو خط هجوم الهلال أمام الأهلي، بينما يجلس موسى ماريجا على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الهلال لمواجهة الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

خط الارتكاز: جوستافو كويلار، محمد كنو.

الوسط الهجومي: سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو.

قلب هجوم: أوديون إيجالو.