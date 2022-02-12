"الجزيري مهاجماً".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويلعب الزمالك مع الفريق الأنجولي في تمام الساعة السادسة مساء على ستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أحمد فتوح.

خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.