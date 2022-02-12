تقرير.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي والهلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خسر الهلال السعودي بطل آسيا بهدف نظيف أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، نصف نهائي مونديال الأندية، لينتقل إلى تحد صعب مع الأهلي بطل إفريقيا في مباراة الميدالية البرونزية السبت المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الهلال قدم مباراة كبيرة أمام بطل أوروبا وخسر بهدف نظيف بصعوبة بالغة بعد خطأ دفاعي من لاعبه ياسر الشهراني الذي أهدى لوكاكو هدف فوز تشيلسي، وخسر الأهلي بثنائية نظيفة أمام بالميراس بعد ظروف مريرة عاشها شهدت غياب أكثر من 10 لاعبين عن صفوفه لظروف مختلفة.

كلمة التاريخ

لم يلعب الأهلي والهلال من قبل في بطولة رسمية، لكنهما لعبا 6 مرات ما بين مباريات في البطولات العربية وأخرى ودية ومباريات اعتزال، وكان التوازن حاضرا في النتائج مع تفوق طفيف للعملاق المصري.

لعب الأهلي مع الهلال 6 مباريات، فاز الفريق المصري مرتين، مقابل فوزا وحيدا للهلال، وحضر التعادل 3 مرات، بنتيجة (1-1) مرتين، وبدون أهداف مرة وحيدة.

فوز الأهلي الأول جاء عام 1995 في بطولة النخبة العربية بهدف نظيف، ورد الهلال في العام ذاته ببطولة الصداقة الدولية وبنفس النتيجة، ليعود الأهلي في العام التالي 1996 ويهزم العملاق السعودي (2-1) في البطولة العربية.

سيطرة قارية

فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، وحصد اللقب في آخر موسمين، ليعزز رقمه كبطل تاريخي للقارة السمراء، بفارق 5 بطولات عن أقرب ملاحقيه.

وفي آسيا نجح الهلال السعودي في انتزاع لقب دوري الأبطال مرتين في آخر 3 مواسم، ليصبح البطل التاريخي للقارة، رافعا رصيده إلى 4 بطولات على مر التاريخ ليصبح الفريق الأكثر تتويجا في القارة بفارق بطولة واحدة عن يوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي أقرب ملاحقيه.

وستكون مواجهة الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بأبو ظبي، هي التحدي الرسمي الأول بين بطلي إفريقيا وآسيا وسط اهتمام جماهيري كبير في الوطن العربي بمواجهة العملاقين.

تاريخ مونديالي

يظهر الهلال للمرة الثانية في بطولات كأس العالم للأندية، بعد أن شارك للمرة الأولى عام 2019، وحقق وقتها المركز الرابع، بعدما خسر مباراة الميدالية البرونزية أمام مونتيري المكسيكي.

وستكون أمام العملاق السعودي فرصة التتويج بأول ميدالية مونديالية إذا تفوق على النادي الأهلي، وستعني الخسارة تكرار الحصول على المركز الرابع في المشاركة الثانية له.

أما الأهلي فهو أكثر أندية العالم ظهورا بمونديال الأندية بعدما تأهل للمسابقة 7 مرات في الفترة من 2005 وحتى 2021، وهو ما يعني أنه أكثر أندية العالم تتويجا بدوري الأبطال في قارته خلال الفترة ذاتها.

أكبر إنجازات الأهلي كانت الحصول على الميدالية البرونزية مرتين، الأولى عام 2006 في اليابان على حساب كلوب أميركا المكسيكي، والثانية في 2021 على حساب بالميراس البرازيلي في قطر.

ويسعى الأهلي لحصد ثالث ميدالياته المونديالية ليصبح ثالث أكثر فريق حصدا للميداليات في التاريخ بعد ريال مدريد وبرشلونة ولكل منهما 4 ميداليات.