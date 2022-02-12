تشكيل الأهلي المتوقع للهلال.. موسيماني يجري 4 تغييرات عن مواجهة بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به فريق الهلال السعودي في إطار بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الإمارات.

ويلعب الأهلي بطل مصر وأفريقيا مع الهلال السعودي بطل السعودية وآسيا في الثالثة من عصر اليوم السبت على ستاد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ،في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلم "الخليج 365"، أن موسيماني قرر إجراء 4 تغييرات عن تشكيل مباراة بالميراس الماضية في مقدمتهما الاستعانة بخدمات الثنائي القادم من قطاع الناشئين بالأهلي ، محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر في التشكيل الأساسي لتعويض الغيابات.

محمد عبد المنعم ليشارك على حساب أيمن أشرف في الجانب الدفاعي بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف بطرده في مباراة بالميراس الأخيرة والتي انتهت لصالح بطل البرازيل بنتيجة (2-0) فيما يلعب عبد القادر على حساب محمد مجدي "أفشة"، الموقوف بسبب الحصول على إنذارين.

ورقة أخرى سيلجأ لها موسيماني وهو الدفع بحمدي فتحي بعدما لعب بديلاً في مباراة بالميراس، ليكون بديلاً للمدافع رامي ربيعة بالإضافة لعودة محمد شريف لقيادة الهجوم.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد هاني.

خط الوسط المهاجم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بها خلال نسختي (2006) و(2020).