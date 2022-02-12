الأهلي والهلال .. تعرف على تردد القنوات الناقلة وطريقة المشاهدة الوحيدة داخل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم الأهلي بطل مصر وأفريقيا بالهلال السعودي بطل السعودية وآسيا في الثالثة من عصر اليوم السبت على ستاد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة. في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأهلي يظهر للمرة السابعة في المونديال بحثا عن الميدالية البرونزية الثالثة، ويحتفل الهلال بظهوره الثاني في البطولة، طامحا في الفوز بميداليته الأولى.

وكشفت "قنوات أبوظبي الرياضية" التابعة لأبوظبي للإعلام، إذاعة المباراة داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني أهو عبر موقعها الرسمي (من هنا) .

بالإضافة إلى ذلك ستنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا وقناة أبوظبي "إكسترا" .

تردد قناة أبوظبي "إكسترا"

القمر: نايل سات

التردد: 12330

الاستقطاب: أفقي

الترمز : 27500

التصحيح: 5\6

تردد أبوظبي الرياضية المفتوحة في أسيا

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

الترمز : 27500

التصحيح: 5\6

وأعلنت قناة SSC7 HD السعودية المفتوحة أيضاً نقل مباراة الأهلي ولكن سيكون البث داخل المملكة العربية السعودية.

تردد قتاة SSC7 HD الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

القمر: Arabsat 2B

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترمز : 27500

التصحيح: 3/4