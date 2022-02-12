الامارات | «لورد جليترز» يحتفظ بلقب «سنغسبيل ستيكس» في ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن «لورد جليترز» يحتفظ بلقب «سنغسبيل ستيكس» في ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الجواد الفرنسي «لورد جليترز» لمالكيه «جيف وساندرا تيرنبول» وإشراف المدرب ديفير أميرا، نجومية الحفل الخامس في موسم سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل أمس في مضمار ميدان العالمي، بعد أن توج الجواد وللعام الثاني على التوالي بلقب بطولة «سنغسبيل ستيكس» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1800 متر عشبي، وجرت في الشوط السادس والرئيس برعاية «شهر الإمارات للابتكار».

كما شهد السباق الذي تم تخصيصه للاحتفاء بـ «شهر الإمارات للابتكار»، إقامة ثلاث بطولات إضافية تحمل التصنيف الرفيع، استهلت الأولى بانتزاع الجواد «إيه إف العجاج» بشعار خالد خليفة النابودة، وإشراف المدرب أرنست أورتيل، لقب بطولة «مزرعة الروية» المخصصة للخيول العربية الأصيلة «جروب 2» وجرت في الشوط الافتتاحي لمسافة 1600 متر رملي، قبل أن يهدي المهر «أزوري كوستا» روسيا لقب «2000 غينس الإماراتي» التي جرت في الشوط الثالث وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1600 متر رملي، واتبعت بتحقيق الجواد «ميراس» المملوك لميثاء السويدي، وإشراف المدرب مصبح المهيري، لقب بطولة «اللشندغة سبرينت» التي خصصت للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3» لمسافة 1200 متر رملي، وجرت في الشوط السابع والختامي.

وعرف الفارس دانييل تودهوب كيفية تعويض الانطلاقة المتأخرة للجواد «لورد جليترز» في بطولة «سنغسبيل ستيكس»، واللحاق بوكب الصدارة، قبل أن يظهر الجواد سرعات عالية في ا400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و48 ثانية و77 جزء من الثانية، بفارق الطول عن «رويال فلييت» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل.

وفي باقي النتائج، واصلت خيول «غودولفين» وضع بصمتها القوية على سباقات «كرنفال كأس دبي العالمي، بتحقيقها في الحفل الخامس، لانتصارين، جاء الأول مع الجواد»غلوبال ستورم«بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي توج بلقب الشوط الثاني الذي جرى لمسافة 2410 متر عشبي وخصص لفئة»هانديكاب«، وأبتع بفوز»ستورم دامدج«بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور بلقب الشوط الرابع الذي أقيم على مسافة 1400 متر عشبي وخصص لخيول فئة»ليستد«.

وحقق الجواد الأميركي»آبريشييتد«بشعار»أر 3 للسباقات«وأشراف المدرب دوغ أونيل لقب بطولة»كيرلين ستيكس«التي جرت في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر رملي، وخصصت لخيول فئة»ليستد".

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