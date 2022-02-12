ريال مدريد يحتفل بارتفاع عدد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

احتفى نادي ريال مدريد الإسباني بارتفاع عدد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليصل إلى نحو 40 مليونا في الساعات الماضية.



وأعلن نادي العاصمة الإسبانية أنه وصل إلى 40 مليون متابع على "تويتر"، ليصبح أول مؤسسة رياضية تسجل هذا الرقم، مما يرفع إجمالي متابعيه إلى 384 مليونا في جميع الشبكات الاجتماعية.

ورحب النادي الملكي بوصوله إلى 40 مليون متابع على حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" الاجتماعية باللغة الإسبانية.

وبات ريال مدريد أول مؤسسة رياضية في العالم تبلغ رقما هكذا على تويتر، بعدما كان النادي الأول في تجاوز 100 مليون متابع على صفحاته بموقعي "أنستقرام" و"فيسبوك" أيضا.

ويحظى برشلونة بـ39.8 مليون متابع على "تويتر"، ما يعني اقترابه من الوصول إلى الرقم الذي حققه غريمه التقليدي.

أما أتلتيكو مدريد فلا يملك شعبية توازي منافسيه في الدوري الإسباني، إذ يمتلك 5.2 مليون متابع فقط، بينما يمتلك فالنسيا 1.3 مليون، وإشبيلية مليونا، وأتلتيك بلباو 942 ألفا، وريال بيتيس 843 ألفا.