تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والأهلي المصري في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن استاد آل نهيان مباراة مرتقبة بين الهلال السعودي والأهلي المصري، مساء السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2021.



وخسر الأهلي من بالميراس في نصف النهائي بهدفين دون رد، بينما تعثر الهلال بنتيجة 0-1 على يد تشيلسي الإنجليزي، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

ويسعى الأهلي لاقتناص الميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه، بينما يبحث الهلال عنها للمرة الأولى بالمونديال.

ونتعرف هنا على التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والأهلي في كأس العالم للأندية 2021.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - جانج هيون - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كويلار - ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: سالم الدوسري - موسى ماريجا - أودين إيجالو.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - محمد شريف.