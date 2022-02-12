موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو اليوم في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الوداد الرياضي المغربي وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي وبترو أتلتيكو.

وقد أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك لهذه المباراة والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

التشكيل المتوقع

ويبدأ كارتيرون المباراة بالتشكيل التالي:

محمد أبوجبل

حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء- أحمد فتوح

إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - أحمد سيد "زيزو"- رزاق سيسيه

سيف الدين الجزيري

القناة الناقلة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن نقلها مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث خصصت قناة beIN Sports HD 4، لنقل المباراة.