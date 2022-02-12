تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 12 فبراير/ شباط 2022، العديد من المباريات المرتقبة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.



كما تختتم منافسات كأس العالم للأندية 2021، والتي انطلقت في 3 فبراير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

يستقبل استاد آل نهيان مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بين الهلال السعودي والأهلي المصري.

وتقام المباراة في 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات كأس العالم للأندية عبر قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية، وتطبيق أبوظبي الرياضية في مصر والإمارات والكويت.

تختتم منافسات كأس العالم للأندية بمواجهة تشيلسي الإنجليزي في النهائي لنظيره بالميراس البرازيلي.

المباراة تنطلق في 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات كأس العالم للأندية عبر قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية، وتطبيق أبوظبي الرياضية في مصر والإمارات والكويت.

يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره جالاكسي البتسواني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 3.

يفتتح الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي.

المباراة تنطلق في 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 3.

يستقبل فريق حوريا الغيني ضيفه وفاق سطيف الجزائري في الجولة الأولى لدور المجموعات بالبطولة ذاتها.

المباراة تنطلق في 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 4.

يواجه فريق الرجاء المغربي نظيره أمازولو الجنوب إفريقي في الجولة الأولى لدوري أبطال أفريقيا 2022.

وتبدأ المباراة في 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 3 بتعليق جواد بدة.

يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

وتبدأ المباراة في 3.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة نوريتش سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يواجه فريق نوريتش سيتي نظيره مانشستر سيتي في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

المباراة تنطلق في 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 2 HD Premium.

يستقبل فريق فياريال نظيره ريال مدريد في الجولة 24 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتبدأ المباراة في تمام 6.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

تتجه الأنظار لمتابعة قمة الجولة 24 من الدوري الإيطالي، والتي ستجمع بين فريقي نابولي وإنتر ميلان.

المباراة تبدأ في 8.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب".