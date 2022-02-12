شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أحمد رؤوف نجم الأهلى والفراعنة يعلن اعتزال الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2020، أعلن أحمد رؤوف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم.

ويمتلك رؤوف مسيرة كبيرة مع كرة القدم بدأها مع القناة في 2008 ، وتألق اللاعب مع الفريق فى الدرجة الثانية على مدار خمسة مواسم، قبل أن يلفت أنظار أندية الدوري الممتاز وعلى رأسهم الأهلي.

وقدّم علاء ميهوب، مدرب الأهلي الأسبق، تقريرًا عن رؤوف للمدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، ونال مهاجم القناة إعجاب الأسطورة البرتغالي، ليحصل النادي الأحمر على توقيعه في يناير 2007، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وقرر رؤوف الانتقال لإنبي بعد تراجعه عن اتخاذ خطوة الانتقال للنادي الأهلي وقتها، نظرًا لتخوفه من عدم الحصول على فرصة المشاركة وسط الجيل التاريخي للفريق الأحمر، وخاصةً بعد فشل تجربة رضا الويشي ورامي ربيع مع الأهلي.

قرر رؤوف الانتقال لإنبي بعد تراجعه عن اتخاذ خطوة الانتقال للأهلى ، وتوج رؤوف مسيرته مع إنبي التي استمرت 6 مواسم بلقب كأس مصر (2010-11) على حساب الزمالك بنتيجة (2-1) في النهائي، كما تألق على الصعيد الفردي في بطولة الكونفدرالية عام 2009 كثاني أفضل هدّاف برصيد 13 هدفا.

بعد سبع سنوات من التوقيع للأهلي، تحققت خطوة أحمد رؤوف بالانضمام للقلعة الحمراء في يناير 2014 قادما من الاتحاد الليبي، ولا تنسى الجماهير الهدف الأغلى في مسيرته في مرمى الدفاع الحسني الجديدي المغربي في الكونفدرالية. بعد سبع سنوات من التوقيع للأهلي، تحققت خطوة أحمد رؤوف بالانضمام للقلعة الحمراء في يناير 2014 قادما من الاتحاد الليبي، ولا تنسى الجماهير الهدف الأغلى في مسيرته في مرمى الدفاع الحسني الجديدي المغربي في الكونفدرالية. حقق الأهلي لقب البطولة في تلك النسخة لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية، بعدما أنقذ الهدف القاتل لأحمد رؤوف فريقه من الإقصاء من البطولة حيث انتهت المباراة بخسارة الأحمر في المغرب (2-1) ليتأهل بعد تفوقه ذهابا (1-0) هدف آخر ساهم في تتويج الأهلي ببطولة جديدة، وهو الذي جاء في شباك بتروجيت ليختتم رباعية الأهلي (4-0) في دورة تحديد بطل الدوري، حيث حصد الأحمر لقب (2013-14) بفضل تفوقه بفارق هدف وحيد عن سموحة. لكن رحل رؤوف عن الأهلي بقرار مفاجئ من المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو دون إخطاره من قبل المسؤولين، قبل أن يقوم مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر وقتها بدعوة اللاعب في حفل تكريم خاص بعد قضاءه ستة أشهر. ولعب مع الاهلى 69 مباراة أحرز خلالهم 22 هدفًا على مدار موسمين، قبل أن ينتقل إلى نادي سموحة في صيف 2016. لعب مع سموحة موسما وحيدا سجل خلاله تسعة أهداف في 35 مباراة، قبل أن ينتقل للعب في وادي دجلة موسم (2017-18) ليسجل هدفين في 28 مباراة، قبل أن يقضي آخر مواسمه في الدوري الممتاز مع بتروجت والإنتاج الحربي. لكن رؤوف لم يتحمل اللعب في دوري المظاليم هذا الموسم مع بتروجت: "وافقت على الانضمام لبتروجت بعدما أبلغني بالعودة للممتاز، لكن تأكد وجودنا في الدرجة الثانية، ولم أعد أشعر برغبة في اللعب، لأفسخ عقدي بالتراضي". تلقى رؤوف عروضا من بعض الأندية، لكن النجم -الذي درس بكلية الألسن في جامعة المنيا بقسم اللغة الألمانية- قرر اعتزال كرة القدم والاكتفاء بما قدمه خلال 17 عاما في الملاعب، من أجل التخطيط لتكرار نجاحه ولكن كمدرب بقطاع الناشئين بالاهلى.

ومثل رؤوف خلال مسيرته إنبي والأهلي والمصري البورسعيدي وسموحة ووادي دجلة وبتروجت والإنتاج الحربي في مصر، ولعب مع الاتحاد الليبي ، كما كان ضمن قائمة منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2010.

وفاز مع الأهلي بالدوري المصري موسم 2013-2014 وكأس الكونفدرالية 2014، ومع إنبي بكأس مصر 2010-2011.