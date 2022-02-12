شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة القطن الكاميرونى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري البورسعيدي تدريباته اليوم بمدينة جاروا الكاميرونية، استعداداً لمواحهة مضيفه القطن، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد مدينة جاروا فى الثانية عصر غد الأحد بتوقيت العاصمة الكاميرونية ياوندى - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وكانت بعثة الفريق البورسعيدي قد غادرت القاهرة الخميس الماضي إلى مدينة دوالا الكاميرونية، حيث قضت البعثة ليلة واحدة بأحد فنادقها، وخضع الفريق لتدريبات استشفائية وبعض التدريبات الخفيفة قبل التوجه إلى جاروا.

ويترأس البعثة حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 40 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم العيوني ،كريم العراقي، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، زياد فرج، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب ، عمرو مرعي.

ويخضع حسن علي وإسلام صلاح لجلسات علاجية مكثفة على أمل لحقاهما باللقاء، حيث كان الثنائي قد تعرضا بشد عضلي من الدرجة الأولى خلال مشاركتهما في مباراة فاركو الودية قبل السفر والتي انتهت بخسارة المصري بهدفين نظيفين.