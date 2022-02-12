الزمالك يلجأ لانطلاقة 2017 لتخطي محطة بترو أتلتيكو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يسعى فريق الزمالك، إلى تحقيق انطلاقة قوية من خلال مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف بطل مصر منافسه بترو أتلتيكو الأنجولي على ملعب "استاد القاهرة".

الزمالك حقق انطلاقة قوية قبل مرحلة المجموعات بعد الفوز على فريق توسكر الكيني ذهابًا بنتيجة (1-0)، ثم الفوز في مصر بنتيجة كاسحة (4-0).

- تكرار انطلاقة 2017

الزمالك في آخر نسختين عانى في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، فالفريق الأبيض في نسخة (2019) تلقى خسارة عريضة من مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، الأمر الذي جعل إدارة القلعة البيضاء تتخذ قرارًا بالاستغناء عن الجهاز الفني والذي كان يقوده الصربي ميتشو.

وفي النسخة الماضية (2020) فقد الزمالك نقطتين على ملعبه في "استاد القاهرة" بعد التعادل بنتيجة سلبية ضد مولودية الجزائر، هذه النتيجة كلفت الفريق الأبيض الخروج مبكرًا من المسابقة بعد احتلال المركز الثالث بـ8 نقاط بفارق نقطة عن بطل الجزائر والذي احتل مركز الوصافة.

ويعود آخر فوز للزمالك في الجولة الأولى بدور المجموعات خلال نسخة (2017) بعد الفوز سونترال أفريكان سوسيتي يونايتد بطل زيمبابوي بنتيجة (2-0).

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز خاصة بعد انتصار فريق الوداد البيضاوي المغربي على فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي بنتيجة (3-0).

- مواجهة سابقة

الزمالك سبق وأن واجه فريق بترو أتليتكو لكن في مسابقة الكونفدرالية بنسخة (2019)، حيث كانت هذه المباراة في دور المجموعات وانتهت مباراة "برج العرب" بنتيجة (1-1) قبل أن يحقق الزمالك فوزًا ثمينًا خارج الديار بهدف دون رد.

وشهدت هذه البطولة تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

- استعداد بدون دوليين

خاض فريق الزمالك بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة بدون لاعبيه الدوليين سواء المحليين أو الأجانب نظرًا لمشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون.

الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون لجأ إلى الأوراق البديلة من أجل تجهيزهم، إلا أن النتائج لم تكن في صالح ابناء ميت عقبة بعد تذيل ترتيب المجموعة برصيد (4 نقاط) من فوز تحقق على حساب سيراميكا كليوباترا وتعادل سلبي تحقق أمام إنبي في الجولة الأولى.

وجاءت قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة بطل أنجولا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إسلام جابر - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

- دعم جماهيري

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تواجد 5000 آلاف مشجع من جانب جماهير القلعة البيضاء، لمؤازرة الفريق في مباراة بترو أتلتيكو.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق اللقب القاري والذي ابتعد عن خزينة القلعة البيضاء منذ عام 2002 عقب الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

بطاقة المباراة:

الحدث: الزمالك × بترو أتلتيكو

الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

الملعب: استاد القاهرة

الموعد: 6 مساءً

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 3

المعلق: علي محمد علي