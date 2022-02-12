الخليج 365 يكشف.. ماذا يدور في عقل موسيماني قبل موقعة الهلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به فريق الهلال السعودي في إطار بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الإمارات.

وعلم "الخليج 365"، أن موسيماني قرر الاستعانة بخدمات محمد عبد المنعم ليشارك على حساب أيمن أشرف في الجانب الدفاعي بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف بطرده في مباراة بالميراس الأخيرة والتي انتهت لصالح بطل البرازيل بنتيجة (2-0).

ورقة أخرى سيلجأ لها موسيماني وهو الدفع بحمدي فتحي بعدما لعب بديلاً في مباراة بالميراس، ليكون بديلاً للمدافع رامي ربيعة.

ومن المقرر أن يلعب أحمد عبد القادر على حساب محمد مجدي "أفشة"، والذي تعرض لبطاقة صفراء ثانية مما يعني غيابه عن مباراة الهلال.

موسيماني سيعتمد على مهاجم صريح في تشكيلته من خلال الدفع بمحمد شريف على حساب حسين الشحات.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد هاني.

خط الوسط المهاجم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بها خلال نسختي (2006) و(2020).