مؤشرات أولية للفرز.. صراع بين مرتضى وسليمان في انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

اشتعل الصراع بين الثنائي مرتضى منصور وأحمد سليمان على الوصول لمقعد رئاسة نادي الزمالك، بعد فرز 12 لجنة.

وأعلنت قناة الزمالك في الساعات الأولى من صباح السبت، عن فرز 12 لجنة فرعية حيث يتصدر مرتضى منصور الترتيب.

وحصل مرتضى منصور على 779 صوتًا، يليله أحمد سليمان بـ713 صوتًا، وأخيرًا عمر هريدي بـ27 صوت.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، أعلنت فتح باب التسجيل في انتخابات مجلس الإدارة الجديد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأقيمت انتخابات الزمالك في ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة"، على 10 لجان كل لجنة تضم 10 الآف صوت تضم 20 صندوقًا.

وتنافس 3 مرشحين على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، هم: مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.