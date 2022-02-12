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ليفربول يُشارك في تريند "أغلفة موازية" بهذه الصورة لمحمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شاركت الحسابات العربية لنادي الإنجليزي في تريند أغلفة موازية المتداول بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل بمصر خلال الساعات الماضية.

وتدور فكرة تريند أغلفة موازية عن نشر مُستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أو مقطع من عمل فني وربطها باسم كتاب تم إصداره أو فيلم.

ونشرت حسابات ليفربول العربية صورة لمحمد صلاح، مُذيلة إياها بتعليق:"حدوتة مصرية".

يُذكر أن فيلم حدوتة مصرية أُنتج عام 1982 وكان من تأليف يوسف شاهين عن فكرة للكاتب يوسف إدريس وإخراج يوسف شاهين؛ حيث أدى البطولة كلاً من نور الشريف، يسرا، سهير البابلي، ماجد الخطيب، محمد منير وغيرهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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