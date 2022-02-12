مجموعة الزمالك.. الوداد يضرب جرس الإنذار بثلاثية في ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي بداية رائعة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

تشكيل الوداد: أحمد التكناوتي - جلال الداودي - الشيخ إبراهيم كومارا - يحيى عطية الله- أشرف داري - يحيى جبران - أيمن الحسوني - رضا الجعدي - جاي مبينزا - مؤيد اللافي - عبد الله حيمود.

تشكيل ساجرادا إسبرانسا: ليوناردو موتوندا - كارانجا - كيالوندا جاسبر - لولاس - لويس تاتي - جو باسينسيا - جوزيف فيمي أولاتبوسان - كارلينيوس - ليبوا - فيكتوريانو - ديبو.

عملاق الدار البيضاء انتظر حتى الدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول من أجل تسجيل الهدف الأول والذي جاء عن طريق مدافعه أشرف داري.

وفي الشوط الثاني، لم ينتظر الفريق الودادي كثيرًا ليسجل الهدف الثاني عن طريق متوسط ميدانه يحيى جبران من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

وعزز المهاجم الكونغولي جي مبينزا النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 72، لتنتهي مباراة "الدار البيضاء" بنتيجة (3-0) لصالح بطل المغرب.

ومن المقرر أن يلعب الوداد المباراة المقبلة ضد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على ملعب الأخير في 19 من الشهر الجاري.

ويتواجد في المجموعة الرابعة فرق: (الزمالك - الوداد - بترو أتلتيكو - ساجرادا إسبيرانسا).

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه بترو أتلتيكو الأنجولي، مساء غدٍ السبت، ضمن مباريات نفس الجولة.