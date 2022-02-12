حلم البرونزية.. أين ومتى تلعب سلة الزمالك مع ماجيك الأمريكي في إنتركونتينتال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

تأهل فريق فلامنجو البرازيلي إلى نهائي كأس إنتركونتينتال لكرة السلة المقامة في القاهرة على صالة حسن مصطفى بعد الفوز على ليكلاند ماجيك الأمريكي.

وحسم فلامنجو البرازيلي المباراة لصالحه بعد الفوز على فريك ماجيك الأمريكي بنتيجة كبيرة 94-71.

وأنهى فلامنجو البرازيلي الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 27-19، ثم الفترة الثانية بنتيجة 24-16، لينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 51-35.

وشهدت الفترة الثالثة منافسة بين فلامنجو وماجيك انتهت بالتعادل بنتيجة 19-19، ليبقى التقدم لصالح الفريق البرازيلي بنتيجة 70-54.

وأنهى فلامنجو البرازيلي الفترة الرابعة متفوقا بنتيجة 24-17، ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 94-71.

وبذلك يتأهل فلامنجو البرازيلي إلى نهائي كأس إنتركونتينتال للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق له التتويج بالبطولة في 2014 بعد الفوز على مكابي تل أبيب الصهيوني، بينما خسر النهائي الثاني له أمام فريق إيه إي كي اليوناني في 2019.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل وستجمع بين فلامنجو البرازيلي والفائز من الزمالك وفريق بورجوس الإسباني في الثامنة مساء.

بينما يلتقي فريق ماجيك الأمريكي مع الخاسر من مباراة الزمالك وبورجوس الإسباني، في مباراة تحديد المركز الثالث وستقام يوم الأحد المقبل في الخامسة مساء.

وتستضيف مصر بطولة كأس إنتركونتينتال لكرة السلة في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.