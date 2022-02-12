بطل "نصف الدنيا".. الأهلي والهلال في لقاء الجبابرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تشهد العاصمة الإماراتية "أبوظبي" مواجهة نادرة بين الأهلي بطل مصر وإفريقيا، والهلال السعودي بطل السعودية وآسيا في مبارزة مونديالية.

الأهلي يظهر للمرة السابعة في المونديال بحثا عن الميدالية البرونزية الثالثة، ويحتفل الهلال بظهوره الثاني في البطولة، طامحا في الفوز بميداليته الأولى.

نصف الدنيا

المباراة بين بطلي أكبر قارتين في العالم، تحتل آسيا الصدارة عندما يتعلق الأمر بأكبر قارة العالم مساحة، ثم تليها إفريقيا، بمساحة تصل إلى 75.000.000 كيلو مترا، وهي أكبر من مساحة القارات الأخرى مجتمعة.

قديما كانوا يسمون بطل مسابقة "الأفرو آسيوي" بطل نصف الدنيا، والآن يمكن استخدام الوصف ذاته على مواجهة بطلي إفريقيا وآسيا في المونديال.

صفوف شبه مكتملة

استعاد النادي الأهلي كل نجومه الدوليين، بعد أن حصلوا على قسط مناسب من الراحة والاستشفاء، ليصبح ظهورهم بصفة أساسية أمام الهلال أمر متوقع.

محمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف، جميعهم مستعدون للمشاركة منذ البداية أمام الهلال.

وبعيدا عن الإصابات التي ضرب قائمة الأهلي، وإيقاف أيمن أشرف ومحمد مجدي "أفشة"، فإن صفوف المارد الأحمر تبدو شبه متكملة.

لقاء الجبابرة

الأهلي هو الفريق الأعظم في تاريخ إفريقيا، فاز بلقب دوري الأبطال 10 مرات، وهو البطل التاريخي للمسابقة، وحصد ميداليتين برونزيتين في المونديال.

أما الهلال فهو الفريق الأعظم في آسيا بفوزه بلقب دوري الأبطال 4 مرات، وهو الرقم الكافي لجعله البطل التاريخي لقارته.

الأهلي صاحب الرقم القياسي في مصر بالتتويج بلقب الدوري 42 مرة، والسعودية هو البطل التاريخي للدوري في بلاده بالفوز باللقب 17 مرة.

بطاقة المباراة

الحدث: مباراة الميدالية البرونزية في المونديال

التاريخ: 12 فبراير 2022

التوقيت: 3:00 مساء بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد آل نهيان - أبوظبي

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية إكسترا