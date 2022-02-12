بدء فرز الأصوات في انتخابات مجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الزمالك في فرز الأصوات بعد ساعتين من غلق باب التصويت وفقا للمواعيد المعلنة من قبل.

وأقيمت اليوم الجمعة انتخابات مجلس إدارة الزمالك من أجل اختيار الإدارة القادمة للنادي، من أجل قيادة العملاق المصري.

وأغلق باب التصويت في انتخابات الزمالك الساعة السابعة مساء، مع السماح لكل من تواجد داخل الخيمة الانتخابية بالتواجد والإدلاء بصوته.

ويبحث الزمالك عن مجلس إدارة النادي الذي سيتولى تحقيق طموحات أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي في كل مكان خلال السنوات المقبلة.