مجموعة الأهلي في أفريقيا.. صندوانز يخطف الصدارة بهدف بمرمى الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استهل فرق صندوانز الجنوب أفريقي مشواره في دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بالفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته اليوم الجمعة بنظيره الهلال السوداني.

وسجل هدف صندوانز خلال اللقاء لاعبه زواني بعد مرور 8 دقائق من عمر الشوط الأول مستغلاً خطأ دفاعي بصفوف الهلال السوداني.

وحصد بهذا الفوز صنداونز أول ثلاثة نقاط في دور المجموعات ليتصدر المجموعة التي تضم فريقي الأهلي والمريخ السوداني.

ودخل الهلال السوداني المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: محمد واتارا – محمد أحمد إرنق – فارس عبد الله - صلاح عادل.

خط الوسط: والي الدين خضر – جيرارد فيري – عبدول أجاجون – عيد مقدم.

خط الهجوم: إبراهيم مصطفى – محمد عبد الرحمن الغربال.

ودخل صنداونز اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: خوليسو موداو - روشين دي ريوك – بريان أونيانجو – ليلي لاكاي.

خط الوسط: ريفالدو جويتزي – أنديلي جالي ـ جاستين سيرينو - ثيمبا زواني.

خط الهجوم: بافول سافارانكو – بيتر شالولي.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم صندوانز سريعًا وبالتحديد بعد مرور 8 دقائق من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه زواني مستغلاً خطأ دفاعي بصفوف الهلال السوداني.

وحال فريق الهلال تعديل النتيجة في الدقائق التي تلت الهدف لعل أخطر محاولاتهم كانت بركنية نُفذت من يسار الملعب داخل منطقة جزاء صندوانز ولكن أبعدها الدفاع في الدقيقة 15 ثم أرسل زميله إبراهيم مصطفى كرة رأسية في الدقيقة 20 ولكن أبعدها دفاع صندوانز لركنية.

وشهدت الدقيقة 22 تغييرًا اضطراريًا بصفوف صندوانز الجنوب أفريقي بخروج سيرينو ومشاركة مورينا لإصابة الأول.

وسدد لاعب فريق الهلال عبدول كرة ضعيفة في الدقيقة 21 وصلت سهلة لحارس مرمى صنداونز دينيس أونيانجو.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 28 البطاقة الصفراء للاعب الهلال محمد عبدالرحمن لتدخله بعنف ضد لاعب صندوانز.

وألغى حكم اللقاء في الدقيقة 40 هدفًا سجله فريق صندوانز بداعِ التسلل.

ومنح حكم المباراة دقيقتين كوقف بدل من الضائع عن الشوط الأول قبل أن يُشهر في الدقيقة 45+2 البطاقة الصفراء للاعب صندوانز بيتر شالوليلي.

ومع بداية الشوط الثاني أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب الهلال عبدول.

وأرسل لاعب صندوانز بافول كرة رأسية في الدقيقة 50 مرت بعيدة عن مرمى الهلال. وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 56 بطاقة صفراء ضد حارس مرمى صندوانز أونيانجو بداعِ إضاعة الوقت.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 67 لإصابة حارس مرمى فريق الهلال، أبوعشرين قبل أن تُستأنف بعد تلقيه العلاج.

ودفع المدير الفني للهلال السوداني باللاعب ياسر موزامل بدلاً من عيد مقدم في الدقيقة 73.