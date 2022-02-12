أنشيلوتي يكشف موقف بنزيما من موقعة باريس سان جيرمان بدوري الابطال

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، من اللحاق بمباراة الميرينجي أمام باريس سان جيرمان المقررة الثلاثاء المقبل، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



ويحل الريال ضيفا على فياريال، مساء غدٍ السبت، بالجولة 24 من الليجا، ثم سيواجه باريس، الثلاثاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.





وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فياريال: "المخاطرة ببنزيما؟ الشيء الأكثر أهمية هو صحة اللاعب، الخطر غير موجود وإذا كانت هناك مخاطرة فلن نأخذها، علينا التقييم بشكل جيد، لكن إذا لعب يوم الثلاثاء، فذلك لأنه لا يوجد خطر".



وأضاف "تواجده لمواجهة باريس؟ لدينا مشاعر طيبة ولديه أيضًا، سنرى ما إذا كان سيتدرب مع الفريق يوم الأحد أو الإثنين، مشاعر الجميع إيجابية، لكن سيتم تحديد ذلك يوم الأحد أو الإثنين".



وحول إراحة فينيسيوس، علق المدرب الإيطالي: "لقد منحته يوما إضافيا من الإجازة وكان ذلك جيدًا بالنسبة له، لأن شهر يناير/كانون ثان الماضي كان قويا للغاية بالنسبة له، أراه جيدا ومتحفزا وأعتقد أنه يمكننا رؤية فينيسيوس الذي رأيناه مؤخرًا".



وتابع "جاريث بيل؟ علاقتي الشخصية معه جيدة، يمكننه تقييمه من خلال ما يفعله بالتدريب، بعد إصابته الأخيرة كانت قوية لكنه الآن جاهز، مما أراه بالتدريبات هو جاهز".



وزاد المدرب "أتمنى أن يكون بنزيما ونيمار في الملعب بمباراة الثلاثاء، إذا كان أفضل اللاعبين هناك فسنحظى بأفضل مباراة ممكنة".



وختم أنشيلوتي بأن ميندي بحالة جيدة حاليا، لكنه لن يلحق بمباراة الغد أمام فياريال، بينما قد يتواجد أمام باريس سان جيرمان.

(وكالات)

