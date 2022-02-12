بالمهرجانات.. الحضري يرد بطريقة ساخرة على انتقادات أحمد شوبير بسبب «زجاجة» أبو جبل

الشارقة - اميمة ياسر -

شن مدرس حراس منتخب مصر، عصام الحضري، هجوماً عنيفاً على الإعلامي أحمد شوبير، بسبب تعليقه على الزجاجة التي ظهرت في يد محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب خلال منافسات كأس أمم إفريقيا.

وكان شوبير قد انتقد شوبير كثرة الحديث عن زجاجة المياه التي كان يستخدمها أبو جبل لمعرفة اللاعبين المنفذين لركلات الترجيح وطريقة تسديدهم.

وقال شوبير: "تم استخدام هذه الطريقة كثيراً من قبل سواء بالكتابة على القارورة أو المنشفة الخاصة بالحارس.. بلاش أفورة".

من جانبه، قرر عصام الحضري الرد على انتقادات شوبير، حيث نشر عبر خاصية "الستوري" بحسابه على "إنستجرام" عدة صور، يسخر فيها من تصريحات الإعلامي باستخدام صور قديمة لشوبير مع أغاني المهرجانات مثل "متغاظ عارفك يلا مننا متغاظ"، وأخرى مصحوبة بصورة للخبر وشوبير مصحوبة بأغنية "طول ما الحقد ماليكو هعيش وأحط عليكو".

كما انتقد شوبير تصريحات محمد أبوجبل التي اتهم فيها الحكم بكاري جاساما بتعمد تعطيل منتخب مصر وهزيمته أمام الكاميرون، حيث قال: ”معلش انت اتنقلت نقلة أخرى ووصلت لمرحلة النجومية وأصبحت حارس مرمى منتخب مصر، ولا يصح أن يصدر منك هذا الكلام“.

وأضاف الإعلامي: ”ما فعله أبوجبل في البطولة على راس راسي من فوق، ولكن نخلي بالنا وإحنا بنتكلم، مينفعش الحكم يقول كده“.

وتابع: ”كلام الحكم للاعبي منتخب مصر في مباراة الكاميرون (هتتغلبوا هتتغلبوا)، عُمره ما يحصل، معلش إحنا لم نُهزم وكسبنا“.

وواصل شوبير: ”الحكم من الممكن أن يقول لو اتكلمت هطردك، وهذا يحدث في كثير من المباريات لأن الحكم يكون مستفزا، ولكن عمره ما هيقول هتتغلبوا هتتغلبوا“.

وأكمل: ”في ركلة الترجيح الأخيرة، طلب حكم الفيديو من بكاري جاساما الانتظار لمعرفة هل الحارس تحرك من على خط المرمى أم لا، وهذا يحدث كثيرًا، وحدث من قبل مع محمد الشناوي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية النسخة الماضية“، مختتماً: "موضوع بكاري جاساما، إحنا مبالغين فيه أوي“.

وكان أبوجبل، المعروف بإسم "جاباسكي"، قد ظهر بمستويات جيدة مع منتخب مصر خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا التي انتهت الاسبوع الماضي، ونجح أبو جبل عقب الاعتماد عليه بدلا من الحارس المصاب محمد الشناوي في التصدي للعديد من ركلات الترجيح خلال مشوار الفراعنة بالبطولة وتحديدا بداية من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية.