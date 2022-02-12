شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هشام لاعب فريق سلة الزمالك يعتذر عن الخسارة أمام بورجوس الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر هشام، لاعب فريق سلة الزمالك، إن حضور الجمهور مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بورجوس الإسبانى، أسعدهم، ولكن نعتذر عن الخسارة فى المباراة وعن خروجهم من الصالة دون فوز.

وقال هشام، إن المباراة كانت صعبة فى ظل خبرات المنافس الإسبانى واحتكاكهم أكثر.

وأكد عمر هشام أن الفريق يعد الجماهير بتحقيق المركز الثالث، وهو ما يعد إنجازا، على الرغم من أن مباراة ليك لاند الأمريكي ستكون صعبة.