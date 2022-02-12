شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: حضور الجمهور كان عظيما لكنه وتّر اللاعبين فى مونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ويل فويجت، المدير الفني لفريق سلة الزمالك، عن سعادته بعد الأداء الذي قدمه فريقه في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بورجوس الإسباني، وقال فويجت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "خسرنا بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبناها، لكننا ظهرنا بشكل جيد وكنا ننافس في اللقاء، وأهدرنا العديد من الفرص، وهذا كان من أسباب خسارتنا".

وأضاف: "بالتأكيد كان للمحترفين دور كبير خلال اللقاء، لكنهم لم ينسجموا مع باقي الفريق بشكل كبير، لكن أعطيهم حقهم على أدائهم اليوم، ولكن لدينا عدد كبير من اللاعبين ليس لديهم خبرة كبيرة، ومع تواجد الجمهور الذي لم يلعبوا أمامه منذ فترة طويلة جعل الموضوع صعبًا عليهم نوعا ما".

وتابع: "حضور الجمهور كان عظيمًا بالنسبة لي وللاعبين، نحن نحب أن نلعب في وجودهم، وأنتظر عودتهم للملاعب بشكل طبيعي بفارغ الصبر، لكن وجودهم اليوم أثر علينا وجعل اللاعبين أكثر توترًا؛ لأن معظمهم لم يلعب أمام هذا العدد من الجماهير من قبل، لكن أود أن أحيي أحمد ياسر عبد الوهاب (مودي) لأنه لم يكن متوترًا اليوم رغم صغر سنه وهذا أمر جيد للغاية".

وأتم مدرب الزمالك: "بالنسبة لمباراتنا المقبلة أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي ستكون صعبة بكل تأكيد، نحن لعبنا أمام حامل اللقب، ولكن ليكلاند يشبهنا نوعًا ما لأنه يشارك في البطولة لأول مرة وليس لديهم خبرة كبيرة، أتمنى أن نقدم أداء أفضل بدون توتر في وجود الجمهور".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.