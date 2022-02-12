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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية الجمعة 11 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها فوز فريق بورجوس الإسباني لكرة السلة الفوز على نادي الزمالك في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 78/61.

بورجوس الإسباني يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع فلامنجو في نهائي مونديال السلة

حقق فريق بورجوس الإسباني لكرة السلة الفوز على نادي الزمالك في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 78/61، ليضرب موعدًا مع فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك اكتمال النصاب القانوني لانتخابات النادي، وبالتالي سيتم بدأ أعمال الفرز وإعلان النتيجة النهائية عقب الانتهاء من التصويت.

تعرض محمد عبد السلام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للإصابة في مران زعيم الثغر الأمر الذى استدعى تدخل الجهاز الطبي لمعالجة اللاعب.

أمضى إبراهيم توريه نجم نادي بيراميدز الجديد واللاعب الدولي البوركيني أول أيامه في صفوف فريقه الجديد والذي انضم إليه مؤخرًا بعد أداء خرافي في بطولة كأس أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

نور الشربيني بطلة الاسكواش تحتفل بخطبتها احتفلت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش وبطلة العالم، بخطبتها على الدكتور عمرو الحلو، فى حفل عائلي بسيط جمع العائلتين مساء اليوم بمنزل البطلة المصرية. كيروش: نركز فى التحضير لمباراة السنغال وعلى الجميع التعاون للتأهل للمونديال أكد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب المصرى لكرة القدم، أن مهمة وصول الفراعنة لنهائيات كأس العالم ممكنة وليست مستحيلة، متمنيا نجاح اللاعبين مع أنديتهم، مطالبا بالتضحيات الكبيرة والجهود والتعاون مع المنتخب. كارتيرون: نسعى للفوز على بترو أتلتيكو.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة جداً للقلعة البيضاء، وكانت هناك حالة خيبة أمل فى النسخة الماضية بعد الخروج من دور المجموعات. قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الهلال السعودي المقرر لها غدًا كبيرة وصعبة، خاصة أنها بين بطلين عربيين وتحدد الفريق المتوج بالميدالية البرونزية في النسخة الحالية من ‏كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق لديه رغبة ‏قوية في العودة إلى القاهرة بالميدالية البرونزية في ختام مشواره بالبطولة.‏ سلبية مسحة كورونا للاعبي الأهلى قبل مواجهة الهلال السعودي غداً أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي وبعثة الفريق فى أبو ظبي، قبل مواجهة الهلال السعودى غدًا. تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السعودى التى تقام غدا فى كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون ديربي قوياً ومفيداً للكرة العربية بين الأهلى بطل أفريقيا والهلال السعودى بطل آسيا.