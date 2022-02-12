سوسا: الزمالك كان أفضل في جزء من مباراة بورجوس بمونديال الأندية

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيدجار سوسا، لاعب فريق سلة الزمالك، بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بورجوس الإسباني، وقال سوسا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "فريق بورجوس كانت لديه خبرات أفضل، ويشاركون في دوري أقوى، كنا متأخرين في النتيجة، ولكن كنا أفضل في الجزء الثاني من اللقاء، وحاولنا العودة في النتيجة لكن لم ننجح".

وأضاف: "وجود الجماهير كان إيجابيا بالنسبة لنا بكل تأكيد، الجمهور هنا يحب اللعبة ويساندنا دائمًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن وجودهم اليوم في الملعب لتشجيع اللاعبين كان إيجابي بالنسبة لنا".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.