شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك: رفضت الفرز قبل إخلاء اللجان من المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار سيد نصر، رئيس اللجنة العليا لإدارة انتخابات نادى الزمالك، إن العملية الانتخابية اتسمت بالهدوء، مشيرا إلى أن بعض المناوشات التي حدثت من الناخبين عكر صفو العملية الانتخابية.

أضاف نصر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس2"، ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، أن إقبال الجمعية العمومية لنادى الزمالك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات زاد بعد صلاة الجمعة.

وتابع رئيس اللجنة العليا لإدارة انتخابات نادى الزمالك: "العملية اتسمت بالهدوء وعكرها بعض المناوشات من الناخبين، وبعيب على المرشحين عدم التعاون مع اللجنة ورفضت الفرز قبل إخلاء اللجان من المرشحين".

بدأت فى التاسعة مساء اليوم عملية فرز الأصوات داخل نادي الزمالك، بعد انتهاء جميع الأعضاء المتواجدين داخل خيمة التصويت من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات نادي الزمالك.

ورفضت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك مد فترة التصويت لمدة ساعة، وقررت غلق التصويت في تمام السابعة والاكتفاء بالأعضاء المتواجدين داخل خيمة التصويت.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة "الجهة الإدارية المختصة" والمشرفة على انتخابات نادى الزمالك عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى انطلقت صباح اليوم الجمعة تحت إشراف قضائي كامل.

وأكد مديرو المديرية اللواء عبد الرحمن شلش، أن الانتخابات بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم بفتح باب التسجيل أمام أعضاء الجمعية العمومية للتصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً، وتتابع الجهة الإدارية سير العملية الانتخابية بالنادى، والتزام كافة الأطراف بسير الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، بما يضمن صون حقوق المرشحين والحفاظ على عدالة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأكد أنه تمت الاستجابة من الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لكافة الطلبات التى تقدم بها المرشحون منذ انطلاق إجراءات العملية الانتخابية لضمان المساواة واعطاء جميع المرشحين حقوقهم المشروعة والمكفولة بحكم القانون واللائحة المنظمة.

وأضاف أن الانتخابات شهدت حضورًا مكثفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ بدء الانتخابات فى صباح اليوم، مؤكدا حرص الجهة الإدارية على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوسائل الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.