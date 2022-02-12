7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية المسحة الطبية للاعبى الأهلى وبعثة ألفريق فى أبو ظبي، قبل مواجهة الهلال السعودى غدًا.

تحدث بيتسو موسيماني، المدير ألفنى للأهلي، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السعودى التى تقام غدا فى كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون ديربى قوياً ومفيداً للكرة العربية بين الأهلى بطل أفريقيا والهلال السعودى بطل آسيا.