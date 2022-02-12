7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 / 2 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى رأسها إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك اكتمال النصاب القانوني.
رئيس اللجنة القضائية يعلن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات الزمالك
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك اكتمال النصاب القانونى لانتخابات النادي، وبالتإلى سيتم بدأ أعمال ألفرز وإعلان النتيجة النهائية عقب الآنتهاء من التصويت.
أكد البرتغإلى كارلوس كيروش، المدير ألفنى للمنتخب المصرى لكرة القدم، أن مهمة وصول ألفراعنة لنهائيات كأس العالم ممكنة وليست مستحيلة، متمنيا نجاح اللاعبين مع أنديتهم، مطالبا بالتضحيات الكبيرة والجهود والتعأون مع المنتخب.
كارتيرون: نسعى للفوز على بترو أتلتيكو.. وهدفنا التتويج بدورى الأبطال
أكد ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن بطولة دورى أبطال أفريقيا مهمة جداً للقلعة البيضاء، وكانت هناك حالة خيبة أمل فى النسخة الماضية بعد الخروج من دور المجموعات.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إن مباراة الهلال السعودى المقرر لها غدًا كبيرة وصعبة، خاصة أنها بين بطلين عربيين وتحدد ألفريق المتوج بالميدالية البرونزية فى النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن ألفريق لديه رغبة قوية فى العودة إلى القاهرة بالميدالية البرونزية فى ختام مشواره بالبطولة.
أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية المسحة الطبية للاعبى الأهلى وبعثة ألفريق فى أبو ظبي، قبل مواجهة الهلال السعودى غدًا.
تحدث بيتسو موسيماني، المدير ألفنى للأهلي، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السعودى التى تقام غدا فى كأس العالم للأندية، مؤكدا أنها ستكون ديربى قوياً ومفيداً للكرة العربية بين الأهلى بطل أفريقيا والهلال السعودى بطل آسيا.
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الزمالك اكتمال النصاب القانونى لانتخابات النادي