هل ينجح الأهلي في التتويج بالبرونزية الثالثة لمونديال الأندية أمام الهلال؟

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القاهرة - سامية سيد - كانت عين الأهلي على تكرار إنجاز الرجاء المغربي والعين الإماراتي في الوصول لنهائي مونديال الأندية، لكنها عقدة نصف النهائي التي تضرب الأهلي دائما، لينضم بالميراس البرازيلي إلى ثلاثة فرق سابقة حرمت الأهلي من نهائي الحلم.

خسارة الأهلي من العملاق البرازيلي بهدفين دون رد، جعلته ينتظر موعدا مثيرا مع الهلال السعودي على حلم ترويض البرونزية.

وثأر بالميراس لكبريائه، بعدما التقيا في النسخة الأخيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وانتهت لمصلحة الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وراهن موسيماني على تشكيل ضم: علي لطفي في حراسة المرمى وثلاثي الدفاع رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وفي الوسط معلول ومحمد هاني و السولية وديانج، وثلاثي هجومي هم حسين الشحات وأفشة وطاهر محمد طاهر.

ومع مجريات المباراة دفع مدرب الأهلي بالدوليين القادمين من الكاميرون فنزل حمدي فتحي ومحمد شريف لتشيط الشق الهجومي، لكن بالميراس كان قد خطف هدفه الأول في غفلة من مدافعي الأهلي، وعززه بهدف ثان من انطلاقه قوية في بداية الشوط الثاني.

توقيت الهدفين حرم الأهلي من العودة، رغم استمرار المحاولات والوصول في أكثر من مرة لمرمى حارس بالميراس، لكن غياب التركيز وتغاضي الحكم عن ضربة جزاء وإلغاء هدف بداعي التسلل، كلها عوامل وقفت ضد الأهلي.

طرد أيمن أشرف كان بمثابة رصاصة الرحمة على الحلم، تراجع بعدها بطل أفريقيا على الجانب المعنوي والنفسي، رغم الانتفاضة التي شهدتها دقائق الوقت بدل الضائع والاقتراب من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه.

الأهلي حينما يخسر مباراة أو بطولة يعود ليكسب أمامها عشرة مباريات والعديد من البطولات، فهل سيكرر المارد الأحمر انجاز البرونزية مجددا؟!

فاز نادي بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري، مساء الثلاثاء، بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المُقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وافتتح بالميراس التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق رافائيل فيجا، وفي بداية الشوط الثاني، عاد النادي البرازيلي إلى التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق تسديدة قوية أطلقها دودو في مرمى الأهلي.

وواجه الأهلي صعوبات في الوصول إلى مرمى بالميراس باستثناء بعض الكرات، فيما كانت استحوذ بالميراس على الكرة لفترات ممتدة خلال المباراة، وفي الدقيقة 80، تلقى لاعب الأهلي أيمن أشرف بطاقة حمراء بعد التحامه القوي مع رونيلسون باربوسا (روني) لاعب بالميراس.

وسبق أن خاض الأهلي 3 مواجهات أمام أندية برازيلية عديدة في كأس العالم للأندية، هي انترناسيونال عام 2006، وخسر أمامه 2-1، كما خسر أمام كورينثيانز بهدف نظيف في عام 2012.

بينما خسر بالميراس من الأهلي في النسخة الأخيرة من البطولة التي لُعبت في قطر، وذلك بركلات الترجيح (3-2)، وحينها حسم الأهلي المركز الثالث لصالحه للمرة الثانية في تاريخه.