مجموعة الأهلي.. صن داونز يهزم الهلال السوداني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر نادي الهلال السوداني أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف المباراة الوحيد ثيمبا زواني في الدقيقة الثامنة، ليمنح ماميلودي صن داونز أول 3 نقاط، في المقابل خسر الهلال للمرة الثالثة على التوالي أمام ماميلودي صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ورفع الفوز رصيد ماميلودي صن داونز إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، في حين لا يملك الهلال أي نقطة، علمًا بأن المجموعة تضم: الأهلي المصري، والمريخ السوداني.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال السوداني فريق الأهلي، في الـ 18 من فبراير الجاري، ثم مع المريخ، قبل أن يواجه المريخ مجددًا ثم ماميلودي صن داونز، وأخيرًا الأهلي المصري.