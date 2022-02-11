شكرا لقرائتكم خبر عن سعيدو سمبوري يتخلف عن العودة للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عن سبب تخلف سعيدو سمبورى بالرجوع إلى مران فريقه زعيم الثغر، عقب المشاركة مع منتخب بلاده بوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مبارياتها بالكاميرون.

وتواصل حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد السكندري، مع لاعبه سعيدو سمبورى، ووعده الأخير بالعودة إلى تدريب الفريق غدا، خصوصا أن بطولة أفريقيا انتهت منذ أيام.

وكان فريق الاتحاد السكندرى قد فاز بقيادة مديره الفنى حسام حسن على نظيره الجمارك أحد فرق الدرجة الثالثة برباعية نظيفة، وسجل أهداف زعيم الثغر هشام صلاح "هدفين" وعبد الغنى وأحمد راشد كل منهما هدف.

واستعان فريق الجمارك بحارس الاتحاد السكندرى صبحى سليمان ليقوم بحماية مرماهم بعد إصابة حارسيه في اللقاء الودى، وزاد سليمان ببراعة شديدة عن مرماه ضد هجمات زعيم الثغر ومنعهم من زيادة غلة الأهداف.

وقام حسام حسن بإشراك جميع اللاعبين على مدار الشوطين للوقوف على المستوى الفنى لهم، كما خاض الحراس الثلاثة اللقاء، وهم محمد عبد المنصف وأحمد يحيى، بينما شارك حارس الاتحاد صبحى سليمان، بعد إصابة حارس الجمارك.

ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحة استعاداد لمباريات الأسبوع الـ9 والمقرر لها يوم 14 فبراير الجارى الثالثة عصرا على استاد الإسكندرية.

ومن جانبه أكد حسام حسن أنه أغلق صفحة كأس الرابطة والاستعداد بشكل قوى لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والذى يخطط الجهاز الفني للدخول في المربع الذهبى، خاصة بعد توفير كافة الإمكانيات للفريق .

طلب حسام حسن خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة "إيسترن كومبانى" بالدورى العام لتجهيز لاعبيه والوقوف على مستواهم الفني والبدنى قبل عودة الدورى.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع إيسترن كومبانى يوم 14 فبراير المقبل فى الجولة التاسعة للدورى.