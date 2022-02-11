شكرا لقرائتكم خبر عن بورجوس الإسباني يهزم الزمالك ويضرب موعدا مع فلامنجو في نهائي مونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بورجوس الإسباني لكرة السلة الفوز على نادي الزمالك في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 78/61، ليضرب موعدًا مع فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.

وواجه الزمالك نظيره بورجوس الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في مصر والتي انطلقت في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وبدأ الزمالك المباراة بشكل جيد إلا أن الفريق الإسباني تمكن من التفوق في الفترة الأولى بنتيجة 23/16، واستمر تفوق حامل لقب البطولة في الفترة الثانية الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 44/34.

واستمر تفوق بطل أوروبا في شوط المباراة الثاني حيث أنه نجح في إنهاء الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 63/47، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 78/61.

وبهذا سيواجه الزمالك فريق ليكلاند ماجيك الأمريكي لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة، بينما يلعب بورجوس الإسباني المباراة النهائية أمام فلامنجو البرازيلي.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.