شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جمهور بورجوس يرقص بالأعلام ردا على هتافات الزمالك بنصف نهائي كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمهور فريق سان بابلو بورجوس الإسبانى على الرقص بالإعلام فى المدرجات المخصصة لهم بمباراة فريقهم أمام الزمالك فى نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة.

وجاء رقص الجمهور الإسبانى بالإعلام، ردًّا على هتافات جمهور الزمالك التى أشعلت صالة المباراة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـG-league وممثل الـNBA.

ويشارك نادى الزمالك في البطولة لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.