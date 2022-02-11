شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الجندي يفوز برئاسة اتحاد الشطرنج لدورة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز هشام الجندي برئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لدورة ثالثة تنتهي في شهر أكتوبر 2024، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، وفاز معه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج يوسف وصال ومؤمن شفيق وشيرين سالمان وهدى عبدالله وأحمد تاج وأشرف ناجي وأيمن عمر.

وشهدت انتخابات الشطرنج منافسة بين 13 مرشحا على مقعد العضوية ومرشحين فقط على مقعد الرئيس.

وفسّر الاتحاد سبب استبعاد عادل سعد بأنه لم تنطبق عليه شروط المادة 28 للائحة الاتحاد، حيث لم يشارك فى 6 مباريات على الأقل بالدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك فى 6 مباريات على الأقل فى بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

أما المرشح سيد مصطفى عبد الوهاب ففسر اتحاد الشطرنج سبب استبعاده بأنه لم يشارك في 6 مباريات على الأقل بمسابقة الدوري العام الممتاز أ للفرد خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

فيما تم استبعاد مصطفى محمد مختار ذكي، لأنه حيث لم يشارك في 6 مباريات على الأقل في الدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك في 6 مباريات على الأقل في بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

بالإضافة إلى أنه لم يكمل دورة كاملة فى عضوية مجلس إدارة الاتحا واستقال فى تاريخ 16/1/2016.

أما كمال على أحمد فلم يشارك فى 6 مباريات على الأقل فى الدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك فى 6 مباريات على الأقل في بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.